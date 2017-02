23.02.2017 | Straßenopfer

In Niedersachsen kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit einem Wolf. Das ist bereits der 14. Fall, den die Landesjägerschaft registriert.

© Polizei Das aktuelle Unfallopfer.

Wie die Polizeiinspektion Heidekreis meldet, ereignete sich am Mittwochabend, etwa gegen 20.15 Uhr, in der Gemarkung Essel in Niedersachsen ein Verkehrsunfall mit einem Wolf. Zu dem Vorfall kam es in Höhe des Hotels Heide-Kröpke in der Samtgemeinde Schwarmstedt, so die Beamten. Das Tier hätte plötzlich die Fahrbahn gekreuzt, der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Wolf verendete noch am Unfallort. Der zuständige Wolfsbeauftragte organisierte den Abtransport.