09.02.2017 | Wegen Schießgewehr

Eine Mitbürgerin mit ungewöhnlichen Essgewohnheiten verhindert Kinderlied mit Jäger-Vers, das von einem Glockenspiel eines Rathauses ertönt. Leider kein Witz - so geschehen in Limburg.

© Manfred Danegger Fuchs mit geklautem Federvieh.

Weit über Hessens Grenzen hat es nun das Städtchen Limburg an der Lahn in die Schlagzeilen geschafft. Denn so ziemlich jede Zeitung hat das Thema zumindest im Internet aufgegriffen: Eine Veganerin stört sich an dem Lied 'Fuchs du hast die Gans gestohlen', das daraufhin vom Bürgermeister Marius Hahn (SPD) aus der Abspielliste entfernt wurde. Dabei macht der Dame, die gegenüber des im Rathaus befindlichen Glockenspiels arbeitet, vor allem der Vers 'sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr' zu schaffen. Jedes Mal habe sie bei der Zeile den 'unerträglich' klingenden Schuss in den Ohren.