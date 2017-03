28.02.2017 | Auf frischer Tat ertappt

Wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld mitteilt, haben zwei Grünröcke am vergangenen Sonntag Kriminelle gestellt. Sie waren bereits dabei, das Diebesgut zu verladen.

© Karl-Heinz Volkmar Aufmerksame Jäger hatten die Diebe gestellt (Symbolbild).

Der Vorfall ereignete sich im Thüringer Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Zwei Waidmänner, im Alter von 63 und 69 Jahren, waren gegen 22 Uhr in einem Waldgebiet bei Kleingeschwenda unterwegs. Statt jagdbarem Wild traten jedoch im Schutz der Dunkelheit zwei verdächtige Männer in Anblick. Diese brachen gerade in die in dem Wald gelegene Agrargenossenschaft ein und machten sich an den Strohballen zu schaffen, heißt es im Pressebericht der Ordnungshüter. Daraufhin stellten die Jäger die Verdächtigen und riefen die Polizei. Wie sich herausstellte, waren die 23 und 57 Jahre alten Männer unberechtigt ins Gelände eingedrungen und hatten bereits einen Strohballen auf ihren Pick-up geladen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.