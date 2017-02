13.02.2017 | Wildunfall

Mit einem ausgewachsen Rothirsch kollidierte ein Autofahrer in Niedersachsen. Dabei wurde das Tier ins Fahrzeuginnere gedrückt. Mit schweren Folgen für den Fahrzeuglenker.

© Polizei Im Sprung erfasst, Frontscheibe durchschlagen.

Es war heute am Morgen, als sich gegen 7.15 Uhr auf der K 27, zwischen Undeloh und Wesel ein folgenschwerer Wildunfall ereignete. Ein 42-jähriger Mann war mit seinem Personenkraftwagen der Marke 'Skoda' in Richtung Wesel unterwegs, als plötzlich ein Rothirsch auf die Fahrbahn lief. Das Tier wurde von dem Fahrzeug offenbar erfasst während es im Absprung war, sodass der Hirsch gegen die Windschutzscheibe prallte, diese durchschlug und in der Folge den Fahrzeuglenker unter sich begrub. Die Polizei schätzte das Gewicht des Recken auf 'rund 250 Kilogramm' (was allerdings wesentlich zu hoch gegriffen sein dürfte).