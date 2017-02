22.02.2017 | Sozialversicherung

Die mittelhessische Jägerschaft diskutiert die Pflichtmitgliedschaft in der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (LBG). Künftig sollen auch Begehungsscheininhaber und Schweißhundeführer versichtert sein.

Dies ist das Ergebnis einer Infoveranstaltung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Mitte Februar in Lich. Dr. Volker Wolfram, Vorstandsmitglied der SVLFG, konnte über 200 interessierte Zuhörer begrüßen. Der LJV Hessen wurde durch den Vizepräsidenten Dr. Nikolaus Bretschneider-Herrmann vertreten. 'Der angesprochenen Gesetzesinitiative steht die SVLFG aufgeschlossen gegenüber, wenn die Jägerschaft dies fordert', so Hartmut Fanck, Leiter des Beitragsbereiches der SVLFG. Fanck erklärte in seinem Vortrag, dass die Jagden eine eigene Risikogruppe bei der LBG bilden. Das heißt, sie finanzieren mit ihren Beiträgen grundsätzlich nur die Leistungsaufwendungen, die in Jagdunternehmen entstanden sind. 'Die von einigen Jägern angestrebte Abwanderung in eine private Versicherung könne vielleicht teilweise die billigere aber keinesfalls die bessere Lösung sein', so Fanck. Und dabei sei noch nicht einmal berücksichtigt, dass eine theoretische Herauslösung von 'Hobbyjagden' den Beitrag für 'Arbeitgeberjagden' unweigerlich in die Höhe treiben würde.