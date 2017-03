03.03.2017 | Zeugen gesucht

Wie die Chemnitzer Polizei mitteilt, wurden hinter einem Supermarkt mittlerweile 17 Fuchskadaver gefunden. Jetzt ist klar, die Tiere wurden mit Schrot geschossen.

© Polizei Mit Schrot geschossen: Einer von den nun fünf gefundenen Füchsen.

Bereits am 18. Februar wurden die Überreste von fünf Füchsen hinter einem Lebensmittel-Discounter an der Max-Saupe-Straße in der Nähe der Kaserne der Bereitschaftspolizei im Stadteil Ebersdorf gefunden. Die Entdeckung machte der zuständige Jagdausübungsbrechtigte. Der Fall wurde erst jetzt bekannt, weil die Untersuchung noch andauerte. Doch jetzt fanden Experten der Universität Leipzig heraus, dass die Rotröcke definitiv durch Schrotschüsse verendet sind.