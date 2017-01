25.01.2017 | Landesbetrieb zieht nach

Der Winter bleibt uns wohl noch länger erhalten. Vergangene Woche wurde im niedersächsischen Harz Notzeit ausgerufen. Jetzt verkündet Thüringen Forst, es den Nachbarn gleich zu tun.

© Dr. Horst Sproßmann Rotwild an der Fütterung. Das Heu dafür wurde im Sommer auf den Bergwiesen geerntet.

Wie die Verwaltung mitteilt, brächten Dauerfrost und zwischenzeitlich hohe Schneelagen in den Kammlagen des Thüringer Waldes, des Schiefergebriges und des Harzes das dort lebende Rotwild in Not. Doch nicht nur die Witterung stelle eine Bedrohung für die Tiere dar, auch Wintersprotler würden die Notzeit verschärfen. Rotwild nehme in den Wintermonaten fast 60 Prozent weniger Nahrung auf und betreibe den Stoffwechsel auf Sparflamme. Werde es nun gestört und in die Flucht geschlagen, müsse es mehr äsen, um den Energiemangel auszugleichen. Diese Verluste werden dann oft durch Abäsen junger Triebe, bzw. durch Schälen der Rinde kompensiert. Im schlimmsten Fall könne den Tieren sogar der Erschöpfungstod drohen. Häufige Störungsverursacher seien Skilangläufer abseits der offiziellen Loipen, Spaziergänger mit nicht angeleinten Hunden und Besucher, die durch lautes Rufen und Schreien die Waldlebensgemeinschaft stressen.