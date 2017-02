11.02.2017 | Zeugenaufruf

Am vergangenen Montag brannten bei einem Jogger in der Münchener Gemeinde Haar die Sicherungen durch. Der nun Gesuchte attackierte einen Forstbediensten mit einem Stein, letzterer hatte Glück im Glück.

© Screenshot merkur.de Der faustgroße Stein tuschierte die Kopfstütze des Fahrzeuges.

Offenbar fühlte sich der Freizeitsportler dermaßen in seinem Hobby gestört, dass er jede Fassung verlor. Wie die Polizei gegenüber jagderleben berichtete, hat der Unbekannte zunächst den Förster wüst beschimpft, als dieser mit seinem BMW einen Feldweg bei Germering (Kreis München) befuhr. In weiterer Folge schlug er mit seinen Händen auf die Motorhaube und den Außenspielgel des Geländewagens ein. Auch der Hinweis auf das 'Forst'-Kfz-Schild am Wagen und damit verbundene Fahrberechtigung wirkte nicht deeskalierend. Der Förster rief daraufhin die Polizei.