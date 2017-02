27.02.2017 | Landkreis Passau

Absichtlich hatte ein 61-Jähriger zwei Jagdhunde erschossen. Das Oberlandesgericht München bestätigt jetzt als dritte Instanz die Strafe für den Mann, damit ist sie rechtskräftig.

© Martin Otto Die zwei Hunde sollen ein Reh gejagt haben (Symbolbild).

Der Schütze hatte im Januar 2015 - wir berichteten hier - zwei Vierbeiner getötet, die bei einer Drückjagd im Nachbarrevier eingesetzt worden waren. Die Warnwesten und Ortungshalsbänder will er bei der Schussabgabe auf die überjagenden Hunde nicht erkannt haben. Seine Tat hatte er vor dem Richter mit dem Jagdschutz rechtfertigen wollen. Schon am Amtsgericht in Passau, sowie am Landgericht war er damit gescheitert und wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden. Beide Male hatte er Rechtsmittel eingelegt und gelangte so jetzt vor die letzte Instanz in der bayerischen Landeshauptstadt. Doch auch diese bestätigte die Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro, somit wurde das Urteil endgültig rechtskräftig.