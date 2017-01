24.01.2017 | Vandalen in NRW unterwegs

Im Aachener Umland treiben Chaoten ihr Unwesen. Immer wieder werden Hochsitze angesägt und umgerissen. 7.000 Euro winken für Hinweise, die zu den Tätern führen.

© Kevin Vossen Eine der jetzt demolierten Ansitze.

Wie Jagdaufseher Kevin Vossen gegenüber jagderleben berichtete, sind bisher rund 30 Fälle bekannt geworden. Die Täter würden dabei in Neumondnächten zuschlagen. Ihr Werkzeug ist vermutlich eine feinzahnige Handsäge, die beim Einsatz kaum zu hören ist. Die Ansitzeinrichtungen befanden sich überwiegend in Straßennähe. Die aktuelle Zerstörungs-Serie ereignete sich bei Horbach/Richterrich in der Nacht vom 21. auf den 22. Januar, vier geschlossene Hochsitze fielen dabei den Unbekannten zum Opfer. Den Schaden schätzt Vossen auf etwa 2.000 Euro.