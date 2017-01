29.01.2017 | Untersuchung abgeschlossen

Ende Dezember wurden im Oberen Donautal mehrere Schafe und Ziegen gerissen. Per Gentest wurde jetzt eindeutig nachgewiesen, dass ein bekannter Luchs dafür verwantwortlich ist.

© Reiner Bernhardt Luchs mit Reh-Riss (Symbolbild).

Wie die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) mitteilt, hat der Kuder mit dem Namen 'Friedl' in zwei Nächten, am 27. und 28. Dezember, zugeschlagen. Dabei riss er insgesamt drei Schafe und zwei Ziegen. Dieses Verhalten sei eigentlich für die Raubtiere ungewöhnlich, normalerweise erbeuten Luchse ein einzelnes Tier und ernähren sich dann von diesem über einen gewissen Zeitraum. Ebenfalls untypisch sei, dass Friedl sich an Haustieren bedient habe.