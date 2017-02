11.02.2017 | Diebstahl und Vandalismus

Im rheinland-pfälzischen Kreis Altenkirchen haben es Unbekannte auf das Inventar bzw. Kanzeln an sich abgesehen. Ordnungshüter und Geschädigte bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

© Polizei Eine der zerstörten Kanzeln.

Wie die Polizei in einem Bericht mitteilt, haben sich die Vorfälle wohl am vergangenen Wochenende abgespielt. Zunächst wurde in der Gemarkung Birken-Honigsessen im Bereich Oberbach ein Hochsitz aufgebrochen und eine Gasflasche sowie ein dazugehöriger Ofen entwendet. Im gleichen Zeitraum warfen Vandalen im Revier 'Holzwald' bei 'Stockshöhe' drei weitere Kanzeln sowie ein Drückjagdbock um. An einer weiteren Ansitzeinrichtung seien die Streben beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Die Hatzfeld-Wildenburg'sche Verwaltung zahlt für sachdienliche Hinweise, die zur Ergrefiung des/der Täter(s) führen, 1.000 Euro. Unabhängig davon bittet auch die Polizei in Wissen unter der Rufnummer 02742 9350 oder per Mail pwwissen@polizei.rlp.de darum, dass sich mögliche Zeugen melden mögen.