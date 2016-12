20.12.2016 | Alles für den Rückkehrer

In Abstimmung mit dem Umweltministerium hat das Wolfcenter Dörverden auf eigene Kosten eine Wolfsauffangstation errichtet. Gestern wurde sie in Betrieb genommen.

© Bettina Diercks Frank Faß und Umwelt-Staatsekretärin Almut Kottwitz bei der offiziellen Einweihung.

Die Anlage im Landkreis Verden ist die zweite ihrer Art in Niedersachsen. Die erste befindet sich im Wildpark Lüneburger Heide. Frank Faß, Betreiber des Wolfcenters Dörverden, strebt eine überregionale Zusammenarbeit an. Allen interessierten Bundesländern stehe frei, verletzte oder erkrankte Wölfe nach Dörverden zu bringen.Die Entscheidung, ob Isegrim in eine Auffangstation kommt, fällt nach wie vor der zu den Fällen hinzugezogene Amtstierarzt. Ziel sei es, nur Wölfe aufzunehmen, die eine Chance auf Genesung haben und innerhalb weniger Tage wieder ausgewildert werden können. 'So kurz wie nötig, so gut wie möglich', sagte Fass. Die Kosten für Futter und Personal übernimmt das Wolfcenter, die für den Tierarzt das Umweltministerium.