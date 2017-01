13.01.2017 | Wahlkampfthema?

Gejaule im Bundestag

Landwirtschaftsminister Schmidt (CSU) will sie regulieren, Umweltministerin Hendricks ist strikt dagegen. Während Wölfe längst zum Politikum geworden sind, mischen sie unweit der Bundeshauptstadt ein Gehege auf.

© Julian Dorsch Eines der gerissen Tiere aus dem Wildpark Johannismühle. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ist Forderungen entgegengetreten, Wölfe in Deutschland zum Abschuss freizugeben. Sie reagierte unter anderem auf eine Äußerung von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Er hatte sich für eine 'begrenzte Abschussfreigabe' ausgesprochen. Hendricks sagte den Dortmunder 'Ruhr Nachrichten': 'Die Entnahme einzelner Wölfe, die zum Beispiel immer wieder geschützte Nutztiere erbeuten oder sich dem Menschen gegenüber auffällig verhalten, ist ja bereits erlaubt. Die geltende Rechtslage zum jetzigen Status des Wolfs reicht dafür völlig aus.' Die Ministerin betonte: 'Eine wie auch immer beschränkte Abschussfreigabe ist gar nicht erforderlich.'

Währenddessen sorgt etwa 50 Kilometer Luftlinie vom Bundestag entfernt ein Rudel für Probleme. Denn erneut haben wohl bis zu drei Wölfe den Tierpark Johannismühle in Baruth (Teltow-Fläming) besucht und Beute gemacht, berichtet Parkleiter Julian Dorsch gegenüber jagderleben. Dabei fielen den Grauen zwei Stücke Damwild zum Opfer. Dorsch und seine Mitarbeiter wollen jetzt den Zaun verstärken, die Angreifer hatten den knapp zwei Meter hohen Zaun untergraben. Das Gehege liegt inmitten eines Wolfsgebietes. Ein Managementplan existiert zwar und das Land sei laut Dorsch nach EU-Verordnung eigentlich dazu verpflichtet, finzanzielle Unterstützung beim Herdenschutz zu leisten. Doch es sei dem Ministerium und dem Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) bis heute nicht gelungen, eine geeignete Präventions-Förderrichtlinie zu verabschieden. Akzeptanz schaffe man dadurch nicht: 'Wir haben in Brandenburg dadurch eher ein Antiwolfsmanagement', so Dorsch.

agrarheute/Anke Fritz/BS