16.01.2017 | Ressourcennutzung

Wissen, wo die Jacke her ist

Regional, biologisch und nachhaltig - damit wirbt das Label 'we prefur'. Intention der Kürschnerinitiative ist, Pelz aus waidgerechter Jagd wieder salonfähig zu machen.

© we prefur Mit diesem Logo auf der sicheren Seite, Pelz aus tierschutzgerechter Jagd.

Große Kampagnen von Tierrechtlern führten in den vergangenen Jahren immer wieder dazu, dass Pelzträger als Tierquäler verschrien waren. Zur Meinungsmache wurden die Aktionen meist mit grausamen Videos und Bildern aus asiatischen Zuchtfarmen beworben. Die Aufnahemn zeigten beispielsweise, wie Waschbären das Fell bei lebendigem Leibe abgezogen wird - in Deutschland unvorstellbar. In der großen Modeindustrie verwenden Hersteller als Alternative zum Teil Kunstpelz aus umweltschädlichem Plastik.

Um dem Trend entgegenzutreten und sich von Pelzprodukten, die auf diese Weise gewonnen werden, abzugrenzen, gründeten Kürschner das Label 'we prefur'. Damit kennzeichnen sie Kleidung, die aus Bälgen von heimischem Wild hergestellt wurde. Also aus moralisch vertretbarer und 'ökologisch notwendiger Raubwildregulierung', wie die Initiative dem Verbraucher mit der Zertifizierung verspricht. Um das Label noch bekannter zu machen, soll es auf der 'Grünen Woche' in Berlin vorgestellt werden, so Kürschnermeister Egon Samabor gegenüber jagderleben.

RW