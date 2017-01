15.01.2017 | Nächtliche Störung

Mit Blick auf die Schneelage der Jahre zuvor, sind die vergangenen Wochen für Skifahrer ein echter Segen. Um Berufstätigen den Freizeitspaß nach Feierabend zu ermöglichen setzt eine Agentur jetzt auf Nachttouren - im Birkwildeinstand.

© Erich Marek Raufußhühner reagieren im Winter äußerst sensibel auf Störungen ihres Einstands (Symbolbild).

Neuerdings bietet ein Münchner Unternehmen jeden Donnerstag eine Busfahrt zum am Tegernsee gelegenen Hirschberg. Geboten werden von 19 bis 22 Uhr rund zwei Kilometer Skistrecke, der Preis dafür beträgt 15 Euro. Vom Veranstalter wird die Aktion so beworben: 'Afterwork mal anders - nicht in die Bar, sondern auf die Piste!'.