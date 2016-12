22.12.2016 | Menschenhass

Die Tierrechtsorganisation 'Animal Peace' vergleicht, kurze Zeit nach dem tragischen Vorfall in Berlin, die Todesopfer mit geschlachteten Gänsen. Selbst eingefleischten Aktivisten und Veganern geht das zu weit.

© Facebook Der Originalbeitrag: Ein ähnlicher Vergleich zwischen Masttieren und KZ-Häftlingen wurde übrigens PETA 2012 gerichtlich verboten.

'Gänse? Sechs Millionen Terroropfer jährlich in Deutschland. Für Gänse ist jeden Tag Weihnachtsmarkt. Vergesst das nie!', so heißt es in dem auf Facebook veröffentlichten Beitrag. An diesen angehängt, ein Bericht des 'Spiegel' über den Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in der Bundeshauptstadt. Dabei wurden neben vielen Verletzten mindestens zwölf Personen getötet.