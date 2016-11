12.11.2016 | Diebstahl

Sonntagfrüh meldete ein Wirt einen Einbruch in seiner Gaststätte. Neben mehreren hundert Euro Bargeld wurden dem Jäger auch zwei Waffenschränke samt Inhalt geklaut.

© Polizei Allem Anschein nach war den Kriminellen der Diebstahl von Waffen eine Nummer zu groß.

Am 6. November um 5 Uhr morgens ging bei der Polizei der Anruf des Gastwirts aus Apen-Godensholt (Landkreis Ammerland) ein. Diebe waren über ein Seitenfenster in sein Haus eingedrungen. Nach Polizeiangaben hatten sie zielgerichtet nach Wertgegenständen gesucht. Durch Zufall müssen sie dabei in einem Abstellraum auf die zwei Tresore gestoßen sein, in denen der Jäger seine Langwaffen ordnungsgemäß lagerte. Mit einem vorgefundenen Küchenwagen müssen die Täter die Schränke dann zu ihrem Auto abtransportiert haben.