Nachweis von Vogelgrippe in Nord- und Süddeutschland

In Schleswig-Holstein ist die Geflügelpest ausgebrochen. Über 100 tote Wasservögel lagen seit dem Wochenende um den Plöner See (Kreis Plön). Auch am Bodensee gibt es erste Verdachtsfälle.

© Sven-Erik Arndt Drei Reiherenten wurde der H5N8 Virus nachgewiesen. Weitere Fälle werden untersucht (Symbolbild). Wie das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in einer Pressemeldung erklärte, wurden mehrere tote Enten positiv auf Vogelgrippe (Subtyp H5N8) getestet. Zuvor gab es bereits erste Nachweise des Virus' in Ungarn, Kroatien und Polen, unteranderem auch bei Hausgeflügel. Weitere Verdachtsfälle bestehen bei Tieren, die am Bodensee an den Ufern Deutschlands, Österreichs und der Schweiz gefunden wurden. Die Untersuchung laufe nach Aussage des Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) aktuell noch.

Das Landwirtschaftsministerium Schleswig-Holstein reagierte umgehend mit der Errichtung von Sperrbezirken und Beschränkungen für Geflügelhalter. Tiere aus Freilandhaltung müssen in Ställe untergebracht werden. 'Das Krankheitsgeschehen bei den Wildvögeln ist in dieser massiven Ausprägung besorgniserregend. Der Befund ist Anlass für extrem hohe Wachsamkeit', sagte Landwirtschaftsminister Robert Habeck.

Das Institut rät jetzt eindringlich dazu, den Kontakt zwischen Wild- und Hausgeflügel zu unterbinden. Außerdem sollen Geflügelhalter ihre Biosicherheitsmaßnahmen überprüfen. Eine Übertragung des Virus' auf Menschen sei laut FLI nicht so leicht möglich. Dennoch kann eine Übertragung nie zu 100 Prozent ausgeschlossen werden.

PM/RW