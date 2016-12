© Sven-Erik Arndt Eine Infektion durch befallenes Aas: bei den Seeadlern wahrscheinlich. Ob das auch bei Raubwild möglich ist, wird untersucht (Symbolbild).

In Hessen wurde heute (7. Dezember) der vierte Fall von Vogelgrippe bestätigt. Bei dem in der Wetterau verendet aufgefundenen Tier handelt es sich um einen Habicht. Ein Sperrbezirk, sowie ein Beobachtungsgebiet wurde eingerichtet. Die Jagd auf Flugwild wurde in diesen Bereichen vorerst untersagt. Außerdem dürfen Hunde und Katzen in den Restriktionszonen nicht mehr frei laufen. Ein betroffener Revierpächter, der in den nächsten Tagen eine Niederwildjagd geplant hat, wurde über diese Anweisungen bisher allerdings nur durch einen Bericht in der Lokalpresse in Kenntnis gesetzt. Im Gespräch mit jagderleben sagte er, dass er sich nun selbst bei den zuständigen Ämtern bezüglich Informationen melden wird. Ihm geht es dabei vor allem um den Einsatz der vierbeinigen Jagdhelfer, er meinte: 'Ich will unsere Hunde nicht unbewusst einem Risiko aussetzen'.