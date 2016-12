28.12.2016 | Jahresrückblick Teil I

Wie gewohnt endet das Jahr auf jagderleben mit einer Rückschau. Dabei stellen wir Ihnen jene Meldungen vor, die am meisten gelesen und kommentiert wurden. Das erste Quartal startete mit einem Seuchenzug...

Täglich hatte ein niederbayerischer Jäger tote Hasen in seinem Revier gefunden. Untersuchungen ergaben, dass die Tiere an Tularämie (Hasenpest) erkrankt waren. Das zuständige Landratsamt warnte daraufhin Land und Leute.

Ende März machten militante Tierrechtler in Niedersachsen auf unglaubliche Weise von sich reden. Zunächst steckten sie eine Schliefenanlage in Brand, danach drohten sie den Jägerinnen und Jägern. Würden sie die Anlage wieder in Betrieb nehmen, müsste man auch mit Zerstörungen von Privateigentum rechnen...