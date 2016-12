13.12.2016 | Polizeiliche Ermittlungen laufen

Fern ab von Jugendstreichen bewegen sich zwei Fälle von Sachbeschädigungen aus Thüringen und Bayern. Ein Zusammenhang mit Tierschutzaktivisten ist nicht auszuschließen.

© Florian Rabe Alle Fahrzeuge waren im Bereich des Hecks mit Farbe besprüht.

Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land) wurden vergangenen Freitag gleich mehrere Fahrzeuge Opfer einer Farbattacke. Bei den insgesamt sieben Autos handelte es sich um die Pkw von Jägern, die an einer Drückjagd des Forstamts Bad Berka teilnahmen. Um 9 Uhr hatten sie ihre Fahrzeuge für die Zeit des Treibens am Streckenplatz abgestellt. Bei der Rückkunft gegen 12 Uhr waren die Nummernschilder und Herstellerlogos dann mit roter Lackfarbe besprüht.