17.12.2016 | Wolfsopfer

Traurige Jagderfarhung

Ein Augsburger Grünrock nahm an einer Elchjagd in Schweden teil. Wieder zu Hause angekommen berichtete er von einem Erlebnis, das auch für Hundeführer in Deutschland immer mehr Bedeutung haben wird.

© privat Die Reste von Hündin 'Ämmy'. Der Vorfall ereignete sich bei einem Trieb Mitte Oktober in der Provinz Värmland. Per GPS bemerkte einer der Jagdteilnehmer, dass sich seine Zuchthündin der Rasse Petit Basset Griffon Vendéen seit einer Dreiviertelstunde nicht mehr bewegt hatte. Die Jagd wurde daraufhin abgebrochen und der Hund, beziehungsweise vielmehr die Überreste, über den Halsband-Sender gefunden. Einem einzelnen Wolf wurde die Attacke zugeschrieben, er hatte 700 Meter von der Ortschaft Hagfors entfernt zugeschlagen.

In Schweden und in Norwegen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen dieser Art. Die nordischen Jäger haben dafür eine interaktive Übersichtskarte mit von Wölfen getöteten Jagdhunden eingerichtet. Allein in Schweden wurden demnach in diesem Jahr schon elf Vierbeiner gerissen, 2015 sollen es 22 gewesen sein. Wenn vor Elchjagden Isegrim in Treiben bestätigt werden, setzen mittlerweile viele Waidmänner ihre Hunde nicht mehr ein. Eine Konsequenz, die wir auch bald in Deutschland beobachten werden?

Sigrid Krieger-Huber/BS