Bei Cuxhaven hat wohl ein Wolfsrudel am vergangenen Sonntagabend ein trächtiges Rind gehetzt und gerissen. Die Spurenlage macht deutlich, wie die Raubtiere bei ihrer Jagd vorgehen.

© Fabian Stemmermann Aus dem Graben gab es für die tragende Färse kein Entrinnen mehr.

Nachdem die Wildbestände in den Revieren rund um das Naturschutzgebiet Armstorf-Langes Moor in den letzten Jahren stark durch das Cuxhavener Wolfsrudel dezimiert worden sind, war es nur noch eine Frage der Zeit, dass auch Übergriffe auf Nutztiere in diesem Gebiet stattfinden. Vor mehreren Wochen ist in Lamstedt ein einjähriges Rind gerissen worden. In den ersten Septembertagen hat es nun eine hochtragende, zweijährige Färse mit einem Schätzgewicht von etwa 550 Kilogramm erwischt. Ein Landwirt aus Großenhain bewirtschaftet extensiv etwa 15 Hektar Wiesen und Weiden in dem Naturschutzgebiet. Am ersten Septembersonntag haben vermutlich ein oder mehrere Wölfe die elfköpfige Jungrinderherde 'besucht' und diese in einer etwa einen Kilometer lange Hetze auseinandergetrieben. Die tiefen Eingriffe der Rinder auf Grünland und Wegen zeugen davon. Das hochtragende, schwerverletzte Rind ist schließlich in einen Moorgraben getrieben und getötet worden. Während der Verfolgungsjagd hat das Rind bereits mehrfach auf der Wiese gelegen. Fleischrisse waren am After, an den Keulen und im Nasenbereich zu sehen. Der Darm hing an einer Seite aus dem Körper heraus. An den Grabenkanten sind vermehrt wolfsähnliche Spuren festgestellt und fotografiert worden.