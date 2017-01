04.01.2017 | Wilderei

Wohl über mehrer Stunden musste sich am Silvestertag ein Kitz quälen, ehe es vom Revierpächter gefunden wurde.

© Volker Brunotte Hätte man das Kitz nicht zufällig gefunden, wäre es qualvoll verendet.

Am 31. Dezember kontrollierte Volker Brunotte den Uferbereich der Weser in seinem Revier bei Dörverden (Landkreis Verden) auf Enten, als er weit entfernt das Klagen eines Rehs hörte. Kurz darauf fand er das Tier, verfangen in eine Drahtschlinge. Diese hatte sich um das Haupt zugezogen und tief ins Fleisch eingeschnitten. Aufgrund der Verletzungen blieb Brunotte keine andere Wahl und er musste dem Kitz den Fangschuss antragen.