2.01.2017 | Wilderei

Aktenzeichen Luchs ungelöst

Kurz nach der Erstausstrahlung eines Fernsehbeitrags über das rätselhafte Verschwinden von Luchsen im Bayerischen Wald kam es zu einer Hausdurchsuchung. Der Beitrag scheint jedoch keineswegs sauber recherchiert zu sein, ein Jäger fühlt sich falschen Verdächtigungen ausgesetzt.

© Erich Marek Luchs im Winterwald. Gleich doppelte Sendezeit erhielt die Sendung 'Tier im Visier - Hinterhalt im Luchsrevier': Erst strahlte die ARD die 45-minütige Dokumentation aus, eine Woche später folgte der Bayerische Rundfunk (BR). Das Thema darin war heiß: in Bayern und Thüringen tot aufgefundene Luchse.

Ein besonderer Aufreger waren Filmsequenzen einer versteckten Kamera: Ein mutmaßlicher Jagdpächter aus dem Lamer Winkel bot den Journalisten darin angeblich den Abschuss eines Luchses an. Auch zeigt weiteres Filmmaterial eines anderen 'verdeckten Ermittlers' Sequenzen mit einem Nachtzielgerät, einen weiteren Jäger, der schon mehrere Luche geschossen haben will, sowie eine angeblichen Luchsfalle im bayerisch/tschechischen Grenzgebiet. Der BR hat nach eigener Angabe dieses Filmmaterial an die Staatsanwaltschaft Regensburg übergeben, welche mittlerweile ermittelnd tätig ist. Wie der Bayerische Rundfunk am 14. Dezember 2016 schrieb, sei ein anonymer Hinweis Auslöser für die Durchsuchung eines Anwesens im Landkreis Cham und der Sicherstellung diverser Jagdwaffen gewesen. Angeblich ist später auch ein Luchs-Gehör bei dem Beschuldigten gefunden worden.

Neben den Szenen mit dem angeblichen Jagdangebot versuchte die Dokumentation auch einen Bogen auf die durch den Straßenverkehr getöteten Pinselohre zu spannen: Ein von den Machern als 'Wildtierforensiker' betitelter aber nicht namentlich vorgestellter Mann, der fast die ganze Sendung begleitete, vermutete mehrmals, dass jene Wildunfälle kein Zufall gewesen seien, sondern evtl. nachgeholfen worden sei. Besonders deutlich wird er im Fall des sogenannten 'Leitenluchses', der im August 2015 an der sogenannten Elsenthaler Leite bei Grafenau getötet worden war. Das Fazit des Unbekannten: Die tödlichen Verletzungen hätten niemals durch den Zusammenstoß mit einem Kraftfahrzeug entstehen können.

Nach Recherche des 'Grafenauer Anzeigers' widerspechen dieser These aber die Aussagen direkt beteiligter Tierärzte und Behörden. Letztere hätten sogar eine Nachuntersuchung mit dem Ergebnis 'keine Auffälligkeiten' veranlasst. Zudem seien die Szenen in der Dokumentation an der völlig falschen Örtlichkeit gedreht worden. Der Jäger, der damals den Wildunfall abgewickelt hatte, fühlt sich jetzt zu Unrecht verdächtigt, wie er der Zeitung verriet.

MW