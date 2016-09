1.10.2016 | Aus Kochbuch-Verkauf

Die dlv-Jagdmedien hatten Sie vor einiger Zeit darum gebeten, Ihre besten Wildrezepte preiszugeben. Daraus ist 'Echt Wild' entstanden. Mit jedem verkauftem Buch wurde gespendet.

© Josef Kellerer Amos Kotte, Silvia Schlögel und Christoph Rullmann (v.l.).

Die dlv-Jagdmedien (jagderleben, PIRSCH, Niedersächsischer Jäger, unsere Jagd) und das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt hatten die Aktion damals gestartet und nach Ihren Lieblingsrezepten vom heimischen Wildbret gefragt. Ein Team um die Kreisbäuerin Silvia Schlögel hatte diese dann nachgekocht. Der Deutsche Landwirtschaftsverlag hatte versprochen, je verkauftem Buch einen Euro an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zu spenden. Auf dem diesjährgen Bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF) hat dlv-Geschäftsführer Amos Kotte nun einen Scheck in Höhe von über 6.000 Euro an den Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft, Christoph Rullmann, überreicht. Herzlichen Glückwunsch!