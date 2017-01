17.01.2017 | Artenschutz

Eine neue 'strategische Partnerschaft' unterstützt die freilebenden Wisente aus dem Rothaargebirge die nächsten Jahre mit einer ordentlichen Finanzspritze. Im Raum steht allerdings noch eine zukunftsweisende Gerichtsverhandlung.

© Wolfram Martin Für einige Bullen wird es wohl der letzte Winter im Rothaargebirge gewesen sein. Jeweils 100.000 Euro wird die Europäische Tier- und Naturschutz-Stiftung (ETN-Stiftung) die kommenden drei Jahre an das Auswilderungsprojekt überweisen. 'Strategische Partnerschaft insofern', so Klaus Wiescher, Mitglied im Stiftungsrat und Projektleiter, 'als wir uns darauf verständigt haben, ein Wörtchen mitzureden bei der Anlage und Verteilung dieser Gelder.' Aus dem ETN-Topf werden vor allem die Anstellung des Wisentrangers Jochen Born und die wissenschaftliche Begleitung durch die Tierärztliche Hochschule in Hannover sichergestellt. 'Mit dieser Partnerschaft', so Trägervereins-Vorsitzender Bernd Fuhrmann, 'ist es uns gelungen, das Wisentprojekt zukunftsfähig auf ein stabiles Fundament zu stellen.' Auch die Sponsorenverträge sowie der Schadensfond, aus dem die Schälschäden beglichen werden, wurden auf bis zu fünf Jahre verlängert. 2016 musste der Trägerverein 48.000 Euro (2015: 19.000 €) für durch die Wisentherde verursachte Schäden aufbringen.

© Wolfram Martin Der Wisent-Trägerverein und die ETN stellen sich gemeinsam den Fragen der Presse. Alle drei 'Finanzierungsebenen', so wurde mehrfach betont, erfolgten ungeachtet des immer noch schwelenden Rechtsstreites mit einigen Waldbauern, der am 8. Mai vor dem OLG in Hamm fortgesetzt wird. Man strebe zwar einen Vergleich an, so Fuhrmann weiter, werde aber ungeachtet des Ausganges am Schadensfond festhalten - auch wenn die Tiere als herrenlos gelten.

2017 wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Bulle 'Egnar' sowie vier weitere Jungbullen der Herde entnommen, um Inzucht zu minimieren und Rangordnungskämpfe zu vermeiden. Als Ersatz soll ein neuer geschlechtsreifer Herdenbulle kommen. Bezüglich der Umsetzung des 'Petrak-Gutachtens', so Johannes Röhl von der WisentWelt, sei Geduld vonnöten, denn die Umwandlung von rund 16 Hektar Weide- in artenreiche Wildäsungsfläche geschehe nicht von heute auf morgen. Letztlich beabsichtige die Rentkammer Berleburg in Zusammenarbeit mit dem Trägerverein, die Empfehlung der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung aber umzusetzen, auf 60 Hektar für 'wisentfreundliche' Äsung zu sorgen. So sollen auch die Schälschaden reduziert werden.

Wolfram Martin