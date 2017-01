09.01.2017 | Aus dem See gefischt

Rettung vor qualvollem Ende

Auch Wildtiere sind den Gefahren von Eis und Schnee ausgesetzt. So konnte die Freiwillige Feuerwehr in Oberschleißheim (Landkreis München) ein Reh gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

© Feuerwehr Oberschleißheim Die erfolgreichen Einsatzkräfte mit dem geretteten Reh. Ein Stück Rehwild hatte sich am Dreikönigstag auf den zugefrorenen Regattasee vor den Toren der bayerischen Landeshauptstadt gewagt. Doch die dünne Eisdecke hielt dem Gewicht nicht stand und gab nach. Glücklicherweise bemerkten aufmerksame Spaziergänger das eingebrochene Tier und alamierten die Feuerwehr. Diese traf daraufhin mit mehreren Fahrzeugen inklusive einem Rettungsboot am Ort des Geschehens ein.

Schon kurz danach konnten die Einsatzkräfte den 'Eisläufer' aus seiner misslichen Lage fischen und an Land bringen. Da das Reh durch das kalte Wasser deutlich geschwächt war, wurde es zum Aufwärmen in ein Polizeifahrzeug gelegt. Nach kurzer Erholungszeit wurde es jedoch scheinbar unbeschadet wieder in die Freiheit entlassen, wie es im Bericht der Wehr heißt.

PM/RW