28.09.2016 | Wilderei-Verdacht

Vor zwei Tagen hat ein Landwirt einen toten Luchs gefunden. Der Kadaver wurde jetzt von Wissenschaftlern untersucht. Das Ergebnis: Dem Tier wurde wohl mit einem Kleinkaliber ein Hinterlauf zerschossen.

© Amt für Raum und Wald So wurde die Luchsin aufgefunden.

Entdeckt hatte die Katze ein Bauer am Ettenberg bei Schwellbrunn im Schweizer Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das bereits verendete Pinselohr wies eine Verletzung am rechten Hinterlauf auf, weshalb es zur Abklärung der Todesursache an die Abteilung für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern verbracht wurde. Wie das Amt für Raum und Wald jetzt in einer Pressemitteilung verkündet, habe man kein Projektil oder Reste davon finden können, dennoch gehen die Experten davon aus, dass jemand mit einem Kleinkaliber auf das junge Tier (zweites Lebensjahr) geschossen hat. Der Schuss sei nicht sofort tödlich gewesen, sodass der Luchs langsam und qualvoll verendet sei. Die Jagdverwaltung verurteilte die Tat und zeigte den Vorfall bei der Staatsanwaltschaft an.