18.01.2017 | Verkehrte Welt

Weißes Damwild und gescheckte Sauen sind selten, helles Rehwild hat vielleicht auch schon der ein oder andere gesehen. Was jedoch die wenigsten kennen dürften sind 'Albino-Füchse'.

© Christian Meißner Der Petershagener Weißling.

Chrisitan Meißner drehte am vergangenen Dienstag gegen 22 Uhr in Petershagen bei Berlin mit seinem Weimaraner die 'letzte Runde'. Plötzlich begegnete ihm ein Fuchs, der nicht wirklich wie der in unseren Breiten bekannte Vertreter der Art aussah. Meißner erkannte jedoch schnell, dass es sich dabei um einen 'fehlfarbenen' Reineke handeln muss. Gegenüber jagderleben berichtete er, dass das Tier auch schon von anderen Anwohnern gesehen worden war. Doch bisher sei es niemandem gelungen, brauchbares Bildmaterial zu liefern. Sein Rüde 'Chico vom Klostersee' im dritten Feld hatte übrigens ganz andere Pläne mit dem Beutegreifer, scherzt der Jäger.