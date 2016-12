08.12.2016 | Pferd & Jagd 2016

Ob auf europa-, bundes-, oder landesebene: ständig will jemand den legalen Waffenbesitz kriminalisieren. In Niedersachsen wird es eine kleine Jagdgesetz-Novelle geben, die Jägerschaft hat klare Forderungen geäußert.

'Keine Waffen in privaten Haushalten', das schreiben sich zum Beispiel die bei den Konservativen ohnehin schon als Verbotspartei verrufenen 'Ökos' ab sofort auf die Fahne. Der entsprechende Leitantrag wurde auf dem vergangenen Landesparteitag in Oldenburg verabschiedet. Mehrere Kreisverbände hatten sich im Vorfeld u.a. durch einen Änderungsantrag vergebens gewehrt ( wir berichteten ). Unbestritten ist hingegen, dass das niedersächsische Jagdgesetz geändert wird.

Peter-Harry Carstensen attestierte den regierenden Politikern in seiner Rede Unkenntnis.

© IF

Bei der heutigen Eröffnung der 'Pferd & Jagd' gingen die Redner darauf ein. Peter-Harry Carstensen, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein a.D., bedauerte mit Blick auf das Motto 'Lernort Natur in Wald, Feld und Flur', dass kein Vertreter der regierenden Parteien anwesend waren. 'Die hätten hier noch was lernen können.'

© IF LJN-Chef Helmut Dammann-Tamke will Schalldämpfer legalisieren.

Landesjägerschafts-Präsident Helmut Dammann-Tamke, stellte seine Forderungen an die Neuerungen vor. So dürfe es nur dann ein Bleiverbot geben, wenn es brauchbare, sofort und zuverlässig tötende Alternativen gebe. Ebenso spricht er sich für die Legalisierung von Schalldämpfern aus. Diese Freigabe müsse aber für alle und nicht nur für Berufsjäger und Förster gelten. Auch ein Schießnachweis als Übungsnachweis sieht der LJN als sinnvoll an. Auf dem Weg durch die Instanzen dürfe sich daraus jedoch kein Leistungsnachweis entwickeln.