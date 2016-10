06.10.2016 | Gefahr fürs Niederwild

Die Ausbreitung der invasiven Räuber schreitet voran. Auch im Berchtesgadener Land treiben sie schon ihr Unwesen.

© Florian Popp Erst durch dieses Bild erfuhr die Pächterfamilie wer da in ihrem Revier umherstreift.

Erst kürzlich hat die EU-Kommission Waschbären auf eine Liste mit 36 weiteren Invasoren, die es zu bekämpfen gilt, gesetzt. Den 'Kampf' muss die Jägerschaft jetzt auch in Anger (Oberbayern) an der Grenze zu Österreich aufnehmen. Über 500 Kilometer entfernt liegt der Edersee (Hessen), der als Urspungsort für die in Deutschland vorkommenden Raubsäuger gilt.