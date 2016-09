20.09.2016 | Unzureichende Nachsuche

Nur knapp entkamen zwei Männer dem Jagdscheinentzug. Wenn es nach der Forderung der Staatsanwaltschaft gegangen wäre, dürften sie nicht mehr jagen.

© Imke Widmann So fand eine Spaziergängerin den angebleiten Fuchs. Das Amtsgericht Göppingen belegte zwei Waidmänner mit einer Geldstrafe von knapp unter 60 Tagessätzen wegen Tierquälerei. Die Angeklagten hatten einen angeschossenen Fuchs nicht ordentlich nachgesucht. Als dieser dann später von einer Zeugin im Wundbett gefunden wurde, reagierten sie erst nach Stunden. Das Geschehen spielte sich am 24. Dezember 2015 ab.

Der Pächter sprach damals noch so davon: 'Unser Verhalten war einwandfrei. Optimaler hätte man nicht vorgehen können'. Jetzt versuchte er seinem Jagdgast, der den Fuchs nachts beschossen hatte, die Schuld zuzuweisen und sah sich selbst als komplett unschuldig und nicht verantwortlich. Die Richterin war anderer Meinung, denn sie sah ihn in der Pflicht unverzüglich eine Nachsuche zu organisieren. Der Revierinhaber erwiderte darauf: 'Das muss der zu Ende bringen, der geschossen hat.'

Der Schütze hatte nach seinen Angaben intensiv gesucht und den vermeintlichen Fehlschuss dann am frühen Morgen an den Jagdherren gemeldet. Dieser wurde aber später vom örtlichen Bürgermeister über das Aufinden des verletzten und unzureichend nachgesuchten Rotrocks unterrichtet und unternahm seinerseits nichts. Vor Gericht gab er Bettlägerigkeit als Grund für sein unterlassenes Handel an, als der Bürgermeister ihn aber daheim aufsuchen wollte war er nicht zu Hause. Der Jäger, der bis dahin unterwegs gewesen war, erlöste das Tier dann kurz nach 16 Uhr.

RW