30.11.2016 | Hochwasserschutz

Wie das Landwirtschaftsministerium von Brandenburg heute mitteilt, sollen verschiedene jagdliche Maßnahmen gefährliche Wildschäden an den Schutzanlagen eindämmen. Auch die Erlegungsprämie wird ausgeweitet.

© Burkhard Strehl Teure Maßnahme: Eingebaute Schutzgitter sollen den Deich vor brechenden Rotten schützen.

Laut eigener Aussage habe Minister Jörg Vogelsänger dazu Gespräche mit beiden im Land aktiven Jagdverbänden geführt. Besonders prekär scheint die Lage im Nationalpark Unteres Odertal zu sein. Zum einen werden jetzt besonders betroffene Deichabschnitte mit Elektrozäunen vor den Schwarzkitteln geschützt. In anderen Bereichen sollen in Kombination Kirrungen und fahrbare Kanzeln eingerichtet werden. Gleichfalls werden vermehrt kleine Drück- und Stöberjagden angesetzt. Im Einzelfall sei auch die Anlage von Schussschneisen in die von Vogelschützern besonders geschätzten Röhrichten und Seggenrieden möglich. Zusätzlicher Handlungsbedarf bestehe laut Vogelsänger in den Kreisen entlang der Oder und den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus. Die Jägerinnen und Jäger der Uckermark, von Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße erhalten in den nächsten zwei Jahren eine Prämie von 20 Euro für jedes erlegte Stück Schwarzwild (bisher gab es diesen Zuschuss nur für die Randbereiche des Nationalparks, wir berichteten ).