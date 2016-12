27.12.2016 | Ursache gefunden

Bereits im Oktober hatten sich in Rheinland-Pfalz sechs Menschen mit Tualrämie angesteckt. Wie das Lanesuntersuchungsamt mitteilt, ist jetzt die Ursache gefunden worden.

© Axel Seidemann Feldhase im Rebhang (Symbolbild).

Der Genuss von frisch gepresstem Traubenmost bei der Weinlese war den Betroffenen zum Verhängnis geworden. Der Most sei nicht in den Handel gekommen. Die Getränkemenge wurde gesperrt und sichergestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Infektion war Anfang Oktober erfolgt. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Ingelheim sind die Erkrankten heute wieder gesund.