Pirschzeichen: Dieses Logo weist den Weg zu den speziellen Damen-Angeboten.

Seit Jahren entdecken immer mehr Frauen ihre Liebe zur Jagd. Rund zehn Prozent der Jagdscheininhaber in Deutschland sind mittlerweile weiblich. Ein Blick in die Jagdscheinkurse, mit bis zu 50 Prozent weiblichen Teilnehmern, zeigt, dass diese Anzahl in Zukunft wohl noch weiter ansteigen wird. Dieser Entwicklung zur Ehre findet die diesjährige 'Jagen und Fischen' in Augsburg daher unter dem Motto 'Ladies Passion' statt. Besondere Angebote dazu sind am Aktions-Logo zu erkennen. Das extra entwickelte Siegel erleichtert die 'Fährtenarbeit' zu den speziell für Damen interessanten Produkten und Angeboten. Die entsprechenden Aussteller verwenden das Aktions-Logo an ihren Ständen. Dank dieser Pirschzeichen lässt sich der Einkauf geschwind erledigen und es bleibt noch genügend Zeit für den Besuch der fachlich hochkarätigen Foren, der Wild- und Fischküche oder der Podiumsdiskussionen, unter anderem zum Thema 'Jagende Frauen - männliche Vorurteile'.