08.01.2017 | Artenschutzprojekt

Keine Luchse für Österreich?

Das schweizer Umweltbundesamt will Pinselohren in Zukunft nur noch mit Schutzgarantie an den Nationalpark Kalkalpen geben.

© Roland Mayr Die Auswilderung eines Luchses im Nationalpark: eine kostspielige Angelegenheit (Symbolbild). Bisher wurden im oberösterreichischen Schutzgebiet mehrere Luchse gewildert oder sind verschollen (wir berichteten u.a. hier ). Grund genug, dass die Eidgenossen das Artenschutzprojekt nicht einfach so weiter mit Raubkatzen versorgen wollen. Denn die Schweizer haben bereits drei Tiere an den Nationalpark übergeben, allerdings sind zwei von ihnen gewildert worden und eine Katze ist seit dem Sommer verschollen.

Auf die Anfrage der Österreicher nach einem neuen Kuder wurde vom Bundesumweltamt daher wie folgt reagiert: 'Wir wurden aufgefordert, detailliert darzulegen, welche Umstände eine Katze derzeit bei uns erwarten, wenn sie von der Schweiz bei uns freigelassen wird', sagte Nationalparkdirektor Erich Mayrhofer gegenüber 'nachrichten.at'. Das heißt, die Schweizer wollen Erfolge des Auswilderungsprojekts in Aussicht gestellt bekommen und keine toten Pinselohren mehr in Tiefkühltruhen. Deshalb will Mayrhofer damit argumentieren, dass die Wilderer strafrechtich belangt wurden und das Jagdgesetz in Oberösterreich verschärft wurde.

