1.12.2016 | Niedersachsen

Im vergangenen Jahr sorgte bei Meensen (Kreis Göttingen) ein verwaister Frischling für Aufsehen, indem er Schutz bei Rindern suchte. Monatelang war er weg, doch jetzt ist er wieder da.

© Mühlhausen/landpixel.de Keilerchen 'Johann' ist zu seiner Ziehfamilie zurückgekehrt.

Getauft wurde der zum Überläufer herangewachsene Schwarzkittel damals auf den Namen 'Johann'. Weit über die Landesgrenzen hinaus hatten unterschiedliche Medien von der ungewöhnlichen Beziehung zwischen Kuh und Wildsau berichtet. Auch die zuständigen Jagdpächter hatten damals schnell Gefallen an dem Schhwarzkittel gefunden, der besonders zu den Schlafphasen Kontakt zum Vieh suchte. Nachdem die Kühe für den Winter aufgestallt wurden, freundete er sich mit einer anderen Herde an, die das ganze Jahr über draußen blieb. Im Sommer war er dann jedoch verschwunden. Die jetzt sinkenden Temperaturen haben aber scheinbar seine Erinnerungen an den warmen und mit Stroh ausgelegten Unterstand geweckt.