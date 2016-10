14.10.2016 | 80. Jubiläum

Süßer Lohn für

Kirrgut-Sammler

Rund um das Firmengelände von Haribo sind seit gestern wieder die Straßen gesperrt. Der Grund: Kastanien und Eicheln können gegen Goldbären eintgeauscht werden. Eine Aktion auch zugunsten von Wildtieren.

© Haribo Über 400 Tonnen Kastanien und Eicheln werden jährlich getauscht. Die fleißigen Sammlerinnen und Sammler kommen schon lange nicht mehr nur aus der Region. Sie reisen aus den Niederlanden, aus Belgien und aus Dänemark an, um für ihre Beute Haribo-Süßigkeiten zu erhalten. Dafür müssen sie neben teilweise langen Anfahrtswegen auch Geduld mitbringen, denn bis zu sechs Stunden warten sie zum Teil in der kilometerlangen Schlange. Ein Unterhaltungsprogramm sorgt jedoch für Ablenkung. An der Waage angelangt bekommen sie dann für zehn Kilo Kastanien, beziehungsweise fünf Kilo Eicheln ein Kilo Süßes.

Firmengründer Hans Riegel veranstaltete 1923 erstamls die Aktion. Seine Söhne Paul und Hans führten die Tradtition ihres Vaters fort. Während ein Großteil des Sammelgutes an umliegende Wildparks gespendet wird, bekommt im Winter auch das Wild in den Jagden der Dr. Hans Riegel-Stiftung seinen Teil ab. Übrigens werden sämtliche Abschüsse in diesen Revieren (im Rheintal und in der Steiermark gelegen) vermarktet, der Erlös kommt vollständig der Stiftung zugute. Noch bis heute um 16 Uhr kann bei Haribo getauscht werden.

BS