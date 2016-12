18.12.2016 | Am Handeln gehindert

Kärntner Jägern droht eine Millionenklage von Anglern

Steigende Otterbestände in Kärnten bedeuten für den Fischereiverband finanzielle Einbußen. Diese will man jedoch nicht hinnehmen. Eine Regulierung der Population wird daher gefordert; auch um andere Arten zu schützen.

© Willi Rolfes Fisch macht etwa 65 Prozent der Nahrung bei Fischottern aus. Noch vor 20 Jahren beschränkte sich die Zahl der Wassermarder im österreichischen Bundesland Kärnten auf einige wenige Exemplare. Mittlerweile liegt die Zahl bei rund 200, der zuständige Landesfischereiinspektor Wolfgang Honsig-Erlenburg geht laut 'kleinezeitung.at' sogar von doppelt so vielen Tieren aus.

Bei einem Nahrungsbedarf von rund einem Kilogramm Fleisch pro Tag, macht dies bei 200 Ottern über 70 Tonnen im Jahr. Nicht nur zu viel für die Petrijünger, sondern vorallem für die Gewässer. In einer Pressemeldung des Fischereilandesrat Gerhard Köfer heißt es dazu: 'Am Beispiel der Lieser habe die Fischotter-Population bereits 75 Prozent des Fischbestandes 'weggefressen', der Fischbestand wurde von über 100 Kilo/Hektar (im Jahr 2000) auf 10 Kilo/Hektar reduziert. Gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie liege die Grenze bei 50 Kilo/Hektar, um das Gewässer als 'in gutem Zustand' zu bewerten'.

Köfer befürchtet daher, dass die Angler Ersatzklagen einreichen, denn schon über zwei Millionen Euro Schaden stehen zu Buche.

Eine Besonderheit der österreichischen Jagdgesetzgebung: Die Klage würde an die Jägerschaft und nicht ans Land gerichtet sein. Denn der Otter unterliegt dem Jagdrecht und damit sind die Jäger zuständig. Da den Waidleuten aufgrund einer ganzjährigen Schonzeit und EU-Schutzstatus allerdings für Gegenmaßnahmen die Hände gebunden sind, würden sie die Klage wahrscheinlich ans Land weiterleiten. Um die Klagen noch zu umgehen, fordert Köfer daher von allen Verantwortlichen schnelles Handeln.

RW