03.10.2016

Kärntens Biber sollen 'reguliert' werden. Grund sind hohe Schäden durch die Nager. Und auch die Fischotter sind ins Visier der Verwaltung geraten.

© J. Krüger Artenschutzkonflikt: Dort wo sich der Fischotter stark vermehrt, kann der Wassermarder zum Problem führ gefährtdete Fischarten werden.

Der Biber war in Kärnten ehedem ausgerottet. Nach Wiederansiedelungsprojekten stieg die Zahl sprunghaft: Wurden in 2009 noch 40 Exemplare gezählt, so waren es im Februar 2014 bereits 190; aktuelle Schätzungen gehen von 350 bis 400 Nagern aus. Das soll sich ändern. Abschüsse stehen dabei aber nicht im Vordergrund: Nach Möglichkeit sollen die Biber innerhalb Kärntens umgesiedelt werden.