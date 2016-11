18.11.2016 | Drum prüfe wer sich ewig bindet

Einer der größten und erfolgreichsten Kritiker der grünen Zunft wirft das Handtuch. Dominik Storr brachte das Jagdsystem ins Wanken - jetzt bezeichnet er seine einstigen Mitstreiter als Menschenhasser, Stalker und Sklaventreiber.

Nun ist es jedoch vorbei mit der heiteren Einigkeit im anderen Lager. 'Nicht die Jäger mobben mich (...), sondern meine ehemaligen Verbündeten', verkündet Storr auf seiner Webseite. Per Zufall habe der Jurist herausgefunden, welche Motive und Seilschaften hinter der 'Glaubensgemeinschaft stecken', für die er tätig war. Da er nach eigener Aussage kein Teil einer 'antichristlichen und menschenfeindlichen Psycho-Sekte' mit dem Namen 'Universelles Leben' (UL) werden wollte, sah er sich gezwungen, einige Mandate niederzulegen, andere seien ihm entzogen worden. Doch Storr macht nicht nur die UL-Anhänger für den gegen ihn gerichteten 'psychischen Terror' in Form von Besuchen, anonymen Zusendungen und Sachbeschädigungen verantwortlich. Auch Vertreter der Freimaurer versuchten gezielt, ihn in ihre Reihen zu locken. Dabei würden die 'Logenbrüder' vor nichts zurückschrecken. In einer Pressemitteilung bittet der Rechtsanwalt aktuell darum, in Ruhe gelassen zu werden.