07.01.2017 | Bruch mit der Tradition

Nippon hat ein Problem: Seit Jahren nimmt die Zahl der Jäger ab, die Zahl der Wildschäden hingegen immer weiter zu. Um dieser Lage endlich Herr zu werden, wagt man das bisher Undenkbare.

© MW Teil der Lösung: 'Stilles Örtchen' im Wald (Symbolbild).

Im Land der aufgehenden Sonne will man unter dem Druck der Ereignisse sogar mit alten Traditionen brechen und Frauen für das Waidwerk gewinnen. Obwohl Japan als fortschrittliches Land gilt, herrschen dort noch immer starre Strukturen in der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern. So waren bisher jagende Frauen verpönt. Doch damit soll nun Schluss sein. Durch Kampagnen in sozialen Netzwerken und mit speziellen Veranstaltungen will man Frauen für das Waidwerk begeistern. Auch auf Komfort müssen die Jägerinnen nicht verzichten: In vielen Jagdhütten wurden extra mobile Toiletten aufgestellt.