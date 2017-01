12.01.2017 | Umsicht bewiesen

Jäger bewahrt Mann vor sicherem Kältetod

Weil ein Waidmann beim Revierrundgang in Oberösterreich die richtigen Schlüsse zog, konnte ein 51-Jähriger gerettet werden. Dieser war kurz davor, im eigenen Haus zu erfrieren.

© youtube.com Der Jäger auf der Suche nach einem Lebenszeichen seines Freundes. Wie 'nachrichten.at' berichtet nutzte der 72-jährige Jäger den Schnee der vergangenen Tage, um in seinem Revier Marder zu fährten. Dabei sei er mehrmals am Hof eines Bekannten vorbei gekommen. Dort wurde über Tage kein Schnee geräumt, was ihn verwunderte. Im Übrigen hätte sein Freund nicht angekündigt, verreisen zu wollen und auch das Auto war beim Blick durchs Garagenfenster zu sehen. Außerdem wusste er, dass das Haus weitgehend mit Holz geheizt wurde. Da sich jedoch keine Fußspuren zum Holzlager fanden, wurde der Waidmann stutzig.

Nachdem er den Bruder des Hausbewohners nicht erreichen konnte, rief er schließlich die Polizei zur Hilfe - zum Glück wie sich herausstellte. Denn die Beamten, die die Tür aufbrachen, sollen den Mann bewegungsunfähig und unterkühlt vorgefunden haben. Bei vier Grad Raumtemperatur lag er geschwächt in seinem Bett. Vermutlich hatte er einen Schlaganfall erlitten und war daher über Tage nicht in der Lage zu heizen oder sich selbst Hilfe zu holen. Ein von der Polizei gerufener Rettungswagen brachte den Schwerkranken in ein nahegelegenes Krankenhaus in die Intensivstation. Ohne die Umsicht des 72-jährigen wäre das Schicksal des Mannes wohl besiegelt gewesen.

RW