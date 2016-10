23.10.2016 | Rotwildbewirtschaftung

Der Streit zwischen Privatjägern und Förstern geht im Erzgebirge in die nächste Runde. Eine Petition der Jägerschaft mit Tausenden Zeichnern bleibt unbeachtet, auch Forschungsgelder aus der Jagdabgabe bleiben verwehrt.

© Sven-erik Arndt Forscher sollen klären, wie es ums Rotwild im Erzgebirge steht.

Das erste Mal hat es zwischen beiden Parteien im Mai 2015 richtig gekracht ( wir berichteten ). Der Grund ist wie in fast jedem Bundesland der gleiche. Die Jägerschaft ist, gelinde gesagt, nicht einverstanden mit der Jagdmethode der Staatsbediensteten. Ihr Vorwurf: Sie würden alles erlegen, was das Haupt heraussteckt. Nun haben in Sachsen die Jäger und Förster jeweils eigene Forschungsarbeiten in Auftrag gegeben. Vor allem der aktuelle Zustand und die daraus resultierende Bejagung des Rotwildes stehen dabei im Fordergrund. Das Projekt von Sachsenforst läuft bereits seit dem Frühjahr. Das der Hegegemeinschaft (welches deutlich umfassender angelegt ist und in Zusammenarbeit mit der TU Dresden und dem NABU erarbeitet werden soll) liegt auf Eis, weil die beantragten Forschungsgelder aus der Jagdabgabe lediglich zu einem Drittel bewilligt wurden. Die Gelder werden übrigens von Sachsenforst verwaltet. Karsten Bergner, Vorsitzender der Hegegemeinschaft, sagte gegenüber dem ' Wochenendspiegel ' dazu: 'Offensichtlich hat Sachsenforst Angst davor, dass bestimmte Wahrheiten aufgedeckt werden.'