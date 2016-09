09.09.2016 | Erfolgreiche Ermittlungen

Mehr als eine Tonne Elfenbein haben Zöllner in Brandenburg und Rheinland-Pfalz sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wird der Marktwert auf über eine Million Euro geschätzt.

© Zoll Heute (9.9.2016) wurde der Fund der Öffentlichkeit präsentiert.

Bereits am 20. Mai wurde am Flughafen Berlin-Schönefeld in falsch deklariertem Frachtgut insgesamt 625 Kilogramm Elfenbein sichergestellt. Die Kisten sollten nach Hanoi (Vietnam) ausgeführt werden. Daraufhin ermittelten die Beamten vom Zollfahndungsamt Berlin/Brandenburg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Cottbus intensiv nach den Auftraggebern, was sie schließlich zu einem Industriegebäude in einem kleinen Ort bei Koblenz führte.