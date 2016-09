25.09.2016 | Unterschiedliche Interessen

Ein Jäger entdeckte über 20 Verstecke von modernen Schatzsuchern in seiner Jagd. Er kontaktierte die 'Geocacher' und erntete dafür diesen Gruß mit einer eindeutigen Nachricht.

© Mondfinsternis Kleine Geste, große Signalwirkung!

Aufmerksam wurden wir auf diese nette Geschichte durch unser landlive-Forum . Der Nutzer 'Mondfinsternis' veröffentlichte das Bild, im Gespräch mit der Redaktion erklärte er, wie es dazu kam. Immer wieder beobachtete er Waldbesucher, die sich in den Einständen seines Pirschbezirkes tummelten. Daraufhin meldete er sich auf einer Plattform für Geocacher an und fand heraus, dass es über 20 Verstecke, sogenannte Caches, in seinem Revier gab und wo genau diese lagen. In einer freundlichen Mail habe sich der Jäger dann an die Schatzsucher-Gemeinde gewand und sie über die Rückzugsgebiete der Wildtiere informiert. Und genau das schien der richtige Weg zu sein.