23.12.2016 | Finanzielle Entlastung

Jagdsteuer gekippt

Im Landkreis Rotenburg/Wümme (Niedersachsen) müssen Revierpächter künftig keine Jagdsteuer mehr zahlen. Das hat der Kreistag diese Woche beschlossen.

© Jens Krüger Häufiges Argument gegen die Jagdsteuer: der Einsatz bei Wildunfällen (Symbolbild). Möglich wurde die Abschaffung aufgrund der neuen Mehrheitsgruppe aus CDU, WFB (Wählergemeinschaft Freier Bürger), FDP und Freien Wählern. Sie hatte sich nach den diesjährigen Kommunalwahlen dafür eingesetzt, dass die Bagatellsteuer endlich fällt. Wiederkehrend und jahrelang herrschten darüber Diskussionen im Kreistag. Die SPD und die AfD hatten übrigens gegen die Abschaafung gestimmt, die Grünen dafür. Marco Prietz (CDU), Gruppensprecher, betitelte die Abgabe in den Debatten als 'ungerecht, nicht zeitgemäß und unverhältnismäßig'. Darüber hinaus seien Jäger Naturschützer und es sei nicht zu verstehen, warum dieses Ehrenamt auch noch finanziell belastet werde.

Die Entscheidung fiel am 20. Dezember und tritt zum 1. April 2017 in Kraft. 80.000 Euro bringen die knapp 430 Revierpächter der Verwaltung jährlich ein, was einem Ertrag von 0,03 Prozent im Gesamthaushalt entspricht.

Bettina Diercks/BS