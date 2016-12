06.12.2016 | Jäger retten Rehe

Falle Kulturlandschaft

Es müssen nicht immer Straßen, Gartentore oder Zäune sein, die unserem Wild zum Verhängnis werden. Dieses Beispiel zeigt, dass auch ein 30 Zentimeter breiter Graben verheerend sein kann.

© Eike Henkensiefken Kein Platz für Zimperlichkeiten. Zugetragen hat sich der Vorfall am vergangenen Wochenende im Landkreis Ammerland. Während des letzten Triebes auf einer Niederwildjagd entdeckte Jäger Eike Henkensiefken in einem Drainageschacht auf einem Stoppelacker ein Stück Rehwild, dass sich aus eigenen Stücken nicht mehr befreien konnte. Gemeinsam retteten sie das Schmalreh.

Keine zehn Meter entfernt fanden die Grünröcke noch ein weiteres Stück. Dabei handelte es sich um eine Ricke, die kopfüber in den Schacht gefallen war. Auch diese konnten die Retter befreien. Wieder über Tage suchten die Rehe in großen Fluchten das Weite. Wie lange die Tiere in dem Schacht waren, weiß niemand. Hätten die Jäger sie nicht zufällig gefunden, wären sie wohl erbärmlich eingegangen,

Eike Henkensiefken/BS